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33 минуты назад

Чемпионка мира по боксу из России высказалась о допинговом скандале Камилы Валиевой

Чемпионат.com

Чемпионка мира по боксу, россиянка Анастасия Демурчян дала комментарий по поводу допингового скандала с участием фигуристки Камилы Валиевой.

Чемпионка мира по боксу из России высказалась о допинговом скандале Камилы Валиевой
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Напомним, о положительном результате допинг-пробы Валиевой, сданной 25 декабря 2021 года, стало известно перед награждением победителей и призёров олимпийского командного турнира в Пекине. Церемония была отложена, медали до сих пор не вручены.

«Это очень тяжелый момент был на Олимпиаде, особенно для неё. Она ребёнок, можно сказать, и столько на неё навалилось. Но она катает — значит, у неё есть силы и она верит, что всё у неё получится, и она будет идти до конца», — сказал Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Фигурное катание,Камила Валиева,
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