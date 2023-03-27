Чемпионка мира по боксу из России высказалась о допинговом скандале Камилы Валиевой

«Это очень тяжелый момент был на Олимпиаде, особенно для неё. Она ребёнок, можно сказать, и столько на неё навалилось. Но она катает — значит, у неё есть силы и она верит, что всё у неё получится, и она будет идти до конца», — сказал Демурчян в эксклюзивном интервью «Чемпионату».