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34 минуты назад

СМИ: Костомаров пришел в себя после серии операций

Илья Родин

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пришел в себя после серии операций и готовится к реабилитации, пишет Telegram-канал «СпоRT» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что врачи отключили аппарат искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, они убрали трахеостому и «завершили операции».

По его словам, в настоящее время специалисты проводят общий мониторинг с тем, чтобы убедиться в стабилизации ситуации.

После этого, уточнил источник, врачи приступят к следующему этапу. Они начнут подготовку фигуриста к протезированию.

Собеседник издания резюмировал, что Роман находится в полном сознании. Он добавил, что спортсмен мотивирован на то, чтобы начать реабилитационные мероприятия.

Авербух заявил об улучшении состояния Костомарова

Ранее источники в окружении Костомарова заявили, что состояние фигуриста заметно улучшилось.

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