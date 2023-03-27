СМИ: Костомаров пришел в себя после серии операций

Олимпийский чемпион Роман Костомаров пришел в себя после серии операций и готовится к реабилитации, пишет Telegram-канал «СпоRT» со ссылкой на источник.

Источник пояснил, что врачи отключили аппарат искусственной вентиляции лёгких. Кроме того, они убрали трахеостому и «завершили операции».

По его словам, в настоящее время специалисты проводят общий мониторинг с тем, чтобы убедиться в стабилизации ситуации.

После этого, уточнил источник, врачи приступят к следующему этапу. Они начнут подготовку фигуриста к протезированию.

Собеседник издания резюмировал, что Роман находится в полном сознании. Он добавил, что спортсмен мотивирован на то, чтобы начать реабилитационные мероприятия.