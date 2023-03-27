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52 минуты назад

Елизавета Туктамышева: двойной аксель я ещё долго буду собирать

Чемпионат.com

Чемпионка мира и Европы 2015 года, серебряный призёр чемпионата мира – 2021 в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева в очередной раз подтвердила, что не собирается завершать карьеру.

Туктамышева: "Двойной аксель я ещё долго буду собирать"
Фото: МАТРОСОВА АНАСТАСИЯ, «ЧЕМПИОНАТ»МАТРОСОВА АНАСТАСИЯ, «ЧЕМПИОНАТ»

В сезоне-2022/2023 Туктамышева завоевала бронзовые медали на чемпионате страны и в финале Гран-при России.

«У меня пока нет мыслей заканчивать, загадывать наперед я не хочу. Будем смотреть, как будет меняться ситуация, мое

Есть ли шанс, что прыгну в 40 лет тройной тулуп, как Алексей Ягудин? Я думаю, что двойной аксель я еще долго буду собирать, это очень легкий для меня прыжок. Даже самой интересно, до скольких я смогу его выполнять», — приводит слова Туктамышевой Sport24.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Алексей Ягудин,
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