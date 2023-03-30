Малинин попал в сборную США на командный ЧМ по фигурному катанию

Сборная США объявила имена восьми спортсменов, которые выступят на командном чемпионате мира по фигурному катанию.

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В женском одиночном катании команду США представят Амбер Гленн и Изабо Левито.

В мужском одиночном катании выступят Илья Малинин и Джейсон Браун.

В парных соревнованиях защищать честь команды будут Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер.

В танцах на льду сборную США представят Мэдисон Чок и Эван Бэйтс.

Илья Малинин является бронзовым призёром чемпионата мира по фигурному катанию 2023 года в мужском одиночном катании.