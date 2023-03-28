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22 минуты назад

«Спартак» поздравил Щербакову днем рождения, фигуристка является болельщицей команды

Матч ТВ

Пресс служба «Спартака» поздравила олимпийскую чемпионку в женском одиночном фигурном катании Анну Щербакову с днем рождения.

«Спартак» поздравил Щербакову с днем рождения
Фото: Матч ТВМатч ТВ

28 марта спортсменке исполнилось 19 лет.

— С днем рождения, Анна Щербакова! Поздравляем олимпийскую чемпионку по фигурному катанию и болельщицу «Спартака» с праздником и желаем всего наилучшего! — говорится в сообщении столичного клуба.

Перед матчем 18 го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Уралом», который прошел 4 марта, Щербакова нанесла символический стартовый удар по мячу.

Фигурное катание,Анна Щербакова,Спартак,
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