«Спартак» поздравил Щербакову с днем рождения

Пресс служба «Спартака» поздравила олимпийскую чемпионку в женском одиночном фигурном катании Анну Щербакову с днем рождения.
28 марта спортсменке исполнилось 19 лет.
— С днем рождения, Анна Щербакова! Поздравляем олимпийскую чемпионку по фигурному катанию и болельщицу «Спартака» с праздником и желаем всего наилучшего! — говорится в сообщении столичного клуба.
Перед матчем 18 го тура МИР РПЛ между «Спартаком» и «Уралом», который прошел 4 марта, Щербакова нанесла символический стартовый удар по мячу.