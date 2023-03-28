Травматолог рассказал о возможном протезировании Костомарова

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сможет ходить благодаря бионическому протезу стопы. Об этом рассказал травматолог Максим Королёв.
«Есть любые протезы. Костомаров сможет ходить. Я играю в хоккей, выступаю в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что он использует бионический протез ноги, только через год, когда он приехал на обследование», — цитирует Королёва News.ru.
О госпитализации Костомарова стало известно 10 января. Ранее отмечалось, что он подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких. У фигуриста пострадали мелкие сосуды и началось отмирание тканей, поскольку он был подключён к ЭКМО. По этой причине Костомарову ампутировали стопы и кисть левой руки.
Костомарову 46 лет. В танцевальном дуэте с Татьяной Навкой спортсмен выигрывал Олимпийские игры 2006 года в Турине. После завершения карьеры в 2008 году фигурист снимался в кино и выступал в различных ледовых шоу.