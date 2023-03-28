Травматолог рассказал о возможном протезировании Костомарова

«Есть любые протезы. Костомаров сможет ходить. Я играю в хоккей, выступаю в Ночной хоккейной лиге. Со мной играет пациент. Я узнал, что он использует бионический протез ноги, только через год, когда он приехал на обследование», — цитирует Королёва News.ru.