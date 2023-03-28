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1 час назад

Елизавета Туктамышева назвала серебро ЧМ-2021 одной из самых ценных медалей в карьере

Чемпионат.com

Чемпионка мира и Европы 2015 года в женском одиночном катании 26-летняя российская фигуристка Елизавета Туктамышева назвала одной из самых ценных медалей в своей карьере серебро чемпионата мира – 2021.

Туктамышева назвала серебро ЧМ-2021 одной из самых ценных медалей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ровно два года назад завоевала одну из самых ценных медалей в своей спортивной карьере. Серебро чемпионата мира. Это было незабываемо!» — написала Туктамышева в соцсетях.

В сезоне-2022/2023, когда российские фигуристы выступали только на внутренних соревнованиях, Туктамышева стала бронзовым призёром чемпионата России – 15-го в её карьере, а также завоевала бронзу финала Гран-при России.

В течение всей своей карьеры на высшем уровне Елизавета тренируется в Санкт-Петербурге, в группе заслуженного тренера СССР Алексея Мишина.

Фигурное катание,Елизавета Туктамышева,Алексей Мишин,
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