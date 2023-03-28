«Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать». Жулин — о рекомендациях МОК

«Даже не знаю, что сказать по этому поводу. Хоть как-то допускают и то… Хочется плюнуть на всех и никуда не ехать. Просто уже настолько надоело, что они над нами издеваются, как над какими-то подопытными кроликами. А кто издевается-то? Посмотрели бы сами на себя — трансгендеры конченные. В общем, я расстроен», — сказал Жулин в интервью «РИА Новости Спорт».