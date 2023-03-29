Авербух рассказал об изменениях в состоянии Костомарова

«Есть осторожный оптимизм, но не хотелось бы сильно распространяться. Я слышал его голос — он звучал сильно, мотивирующе, вызывающим огромное к нему уважение», — заявил Авербух. Он отметил, что новости о текущем самочувствии спортсмена настраивают на позитивный лад.