Травматолог заявил, что протезы Костомарова смогут различать температуру

«Сейчас существуют бионические протезы, это скрупулезная работа. Если это протезирование кисти, то пациенты с таким протезом спокойно берут чашку и могут сказать, холодная она или горячая», — отметил Королев.

Также специалист рассказал, что протезы со вживленными нейронами обычно устанавливаются один раз на всю жизнь и их чувствительность зависит от потребностей пациента.