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1 час назад

Травматолог Королев заявил, что протезы Костомарова смогут различать температуру

Газета.Ru

Заведующий отделением спортивной травматологии Международного центра охраны здоровья Максим Королев заявил, что протезы фигуриста Романа Костомарова помогут ему чувствовать даже температуру предметов. Слова специалиста приводит портал NEWS.ru.

Травматолог заявил, что протезы Костомарова смогут различать температуру
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Сейчас существуют бионические протезы, это скрупулезная работа. Если это протезирование кисти, то пациенты с таким протезом спокойно берут чашку и могут сказать, холодная она или горячая», — отметил Королев.

Также специалист рассказал, что протезы со вживленными нейронами обычно устанавливаются один раз на всю жизнь и их чувствительность зависит от потребностей пациента.

«Все делается индивидуально: подбирают размер, материал, функционал. Либо пациенту достаточно, чтобы кисть просто двигалась, либо ему надо манипулировать ею вплоть до составления каллиграфических подписей», — отметил Королев.

Фигурное катание,Максим Королев,Роман Костомаров,
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