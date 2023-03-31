СМИ рассказали о подготовке Костомарова к протезированию
Источник телеканала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, рассказал, что врачи готовят олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к протезированию. По словам источника, протезирование могут провести в России или в Германии.
Собеседник канала заявил, что в состоянии спортсмена есть улучшения.
Источник РЕН ТВ утверждает, что на протяжении всего лечения врачи Костомарова консультировались с немецкими коллегами. С врачами из Германии поддерживает связь и семья спортсмена.
«К Костомарову приезжали два профессора для корректировки лечения. <…> Решение о возможном переводе в Германию будут принимать Роман и его жена», - подчеркнул источник.
С января Костомаров находится в больнице, он попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.
24 января стало известно, что Костомарову стало лучше, его отключили от ЭКМО.
16 февраля главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что у Костомарова начинает восстанавливаться работа функции почек, он самостоятельно дышит, но «делать какие-либо прогнозы невозможно» и ситуация может измениться.
По словам Проценко, выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. СМИ писали, что Костомаров перенес ампутации, но эту информацию официально не подтверждали.
27 марта хореограф Илья Авербух рассказал журналистам, что состояние Костомарова улучшается. Авербух отметил, что недавно получил от него голосовое сообщение.