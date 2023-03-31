СМИ рассказали о подготовке Костомарова к протезированию

Источник телеканала РЕН ТВ, знакомый с ситуацией, рассказал, что врачи готовят олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова к протезированию. По словам источника, протезирование могут провести в России или в Германии.

Собеседник канала заявил, что в состоянии спортсмена есть улучшения.

Источник РЕН ТВ утверждает, что на протяжении всего лечения врачи Костомарова консультировались с немецкими коллегами. С врачами из Германии поддерживает связь и семья спортсмена.

«К Костомарову приезжали два профессора для корректировки лечения. <…> Решение о возможном переводе в Германию будут принимать Роман и его жена», - подчеркнул источник.

С января Костомаров находится в больнице, он попал в реанимацию с пневмонией. Сообщалось, что он находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату ЭКМО, помогающему насыщать кровь кислородом.

24 января стало известно, что Костомарову стало лучше, его отключили от ЭКМО.

16 февраля главврач клиники в Коммунарке Денис Проценко рассказал «АиФ», что у Костомарова начинает восстанавливаться работа функции почек, он самостоятельно дышит, но «делать какие-либо прогнозы невозможно» и ситуация может измениться.

По словам Проценко, выявленная у Костомарова бактерия с самого начала дала сигналы, что болезнь будет протекать тяжело - с некрозами и некротическим поражением подкожной клетчатки и мышц. СМИ писали, что Костомаров перенес ампутации, но эту информацию официально не подтверждали.