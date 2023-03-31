Олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова готовят к транспортировке в Германию для лечения и восстановления. Всех врачей больницы в Коммунарке отстранили от работы с ним. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Как сообщает источник, сейчас фигуриста по телемедицине ведут немецкие специалисты. Доктора пытаются стабилизировать его состояние, чтобы спокойно перевезти за границу. К спортсмену пускают только ограниченный круг лиц, чтобы не допустить утечек.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.