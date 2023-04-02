$76.45+0.1482.39-0.75
2 часа назад

Бывший тренер Костомарова получил от него голосовое сообщение и разрыдался

РИА "ФедералПресс"иещё 1

Бывший тренер фигуриста Романа Костомарова Александр Жулин получил от спортсмена голосовое сообщение, которое очень его тронуло. Уже три месяца фигурист находится в тяжелом состоянии в больнице. За это время он пережил несколько ампутаций и инсульт.

Экс-тренер Костомарова получил от него голосовое сообщение и разрыдался
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный. Слабый, да, но абсолютно адекватный», – сообщил Жулин в эфире «Центрального телевидения».

По словам Жулина, увидев сообщение от Костомарова, он не смог сдержать слез. Спортсмен попросил передать слова благодарности всем тем, кто поддерживал его и поздравлял после прихода в сознание. Жулин добавил, что состояние Костомарова в настоящее время стабильное. В начале года спортсмен попал в больницу, где за его врачам пришлось бороться за его жизнь. Фигурист пережил ампутацию и сейчас медленно идет на поправку.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Роман Костомаров готовится к отправке в Германию на реабилитацию.

Роман Костомаров: биография, личная жизнь, карьера

Фигурное катание,Александр Жулин,Роман Костомаров,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий