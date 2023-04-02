Экс-тренер Костомарова получил от него голосовое сообщение и разрыдался

Бывший тренер фигуриста Романа Костомарова Александр Жулин получил от спортсмена голосовое сообщение, которое очень его тронуло. Уже три месяца фигурист находится в тяжелом состоянии в больнице. За это время он пережил несколько ампутаций и инсульт.

«Можете себе представить, что со мной было. Я трясущимися руками открываю, слышу голос Ромы, абсолютно адекватный. Слабый, да, но абсолютно адекватный», – сообщил Жулин в эфире «Центрального телевидения».

По словам Жулина, увидев сообщение от Костомарова, он не смог сдержать слез. Спортсмен попросил передать слова благодарности всем тем, кто поддерживал его и поздравлял после прихода в сознание. Жулин добавил, что состояние Костомарова в настоящее время стабильное. В начале года спортсмен попал в больницу, где за его врачам пришлось бороться за его жизнь. Фигурист пережил ампутацию и сейчас медленно идет на поправку.