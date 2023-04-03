$76.45+0.1482.39-0.75
1 час назад

Фигурист Грассль рассказал, почему многие не поняли его решение переехать в Россию

Чемпионат.com

Итальянский фигурист Даниэль Грассль, занимающийся в группе Этери Тутберидзе, рассказал о том, почему многие не поняли его решение переехать в Россию, и поделился мнением о жизни в Москве.

Грассль рассказал, почему многие не поняли его решение переехать в Россию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Наверное, в первую очередь причина была в общей политической ситуации и в кейсе Камилы в Пекине. Еще я понял, что нельзя судить о людях по тому, что про них рассказывают – в реальности все может оказаться совсем иначе.

А что касается вопросов антидопинга, то я постоянно на связи с итальянской федерацией. У нас есть жесткие алгоритмы действий в той или иной ситуации, поэтому этими вопросами рулят они.

Я знаю, зачем я в «Хрустальном», и стараюсь идти своей дорогой.

Тяжело ли было обустроиться на новом месте? О да, банковские карточки не работают, в соцсети выходишь через vpn, да что там – даже Нетфликс не включается. Так что пришлось научиться пользоваться обменниками – при помощи Ники Егадзе. Мы снимаем квартиру втроем – я, Морис Квителашвили и Ника, и они мне очень помогают с бытовыми вопросами. Карточку я пока не завел, обхожусь наличными. Квартира недалеко от катка, пешком идти минут десять, но меня часто подвозит Морис, у него есть машина.

В общем, пока я Москве, то передвигаюсь по маршруту «дом-каток», ничего толком посмотреть не удалось. Может, когда потеплеет.

Сейчас я полностью сконцентрирован на тренировках. В России живу по европейскому времени – так легче, и не приходится перестраиваться потом обратно. Ложусь спать не раньше часа ночи. Но в «Хрустальном» и тренировки начинаются позже, чем в Италии: там мы иногда и в 7 утра занимались, но и заканчивали к 15 часам. А в Москве я на катке где-то с 10 до 18", — рассказал Грассль в интервью Sports.ru.

Фигурное катание,Ника Егадзе,Даниэль Грассль,Морис Квителашвили,Этери Тутберидзе,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий