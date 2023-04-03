Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров, который с января проходит лечение в Коммунарке, впервые с 9 января воспользовался соцсетями. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Корреспондент издания увидел, что Роман Костомаров впервые за три месяца зашел в свой аккаунт в Telegram. Последний раз он заходил в этот мессенджер ночью 9 января.

Стоит отметить, что несколько дней назад Илья Авербух и Александр Жулин заявили, что Костомаров прислал им голосовые сообщения, в которых его голос звучал бодро.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. Сообщалось, что он попал в реанимацию с пневмонией и находился на искусственной вентиляции легких, а его состояние оценивалось как крайне тяжелое.

Затем спортсмена перевезли в больницу в Коммунарке, провели реанимационные мероприятия и подключили к ЭКМО. Сообщалось также о том, что Костомаров перестал видеть правым глазом, а также перенес два инсульта.