Врач назвал самую большую проблему с протезами у Костомарова

Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, почему протезы для рук фигуриста Романа Костомарова будет изготовить сложнее, чем протезы для ног. Слова специалиста приводит портал MSK1.RU.
Звонков рассказал, что в протезе для рук должны работать минимум три пальца — указательный, средний и большой. Они должны реагировать на импульсы и делать то, что пожелает пациент, в то время как в протезах для ног нет такой продвинутой техники.
«Оборудовать ноги электроникой смысла нет, — сказал врач. — Главное — должна быть хорошая механика и крепкий металл».
Также Звонков отметил, что большой проблемой для Костомарова может стать ремонт протезов, которые ему должны установить вместо двух голеней, кисти одной руки и пальцев — другой.
«Любая техника — особенно сложная — будет требовать обслуживания, ремонта, замены. А стоимость их существенная, минимум сотни тысяч рублей. Все не настолько радужно, как может показаться некоторым», — подчеркнул специалист.