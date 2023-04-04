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1 час назад

Врач заявил, что Костомаров будет тратить "минимум сотни тысяч рублей" на починку протезов

Газета.Ruиещё 4

Врач-терапевт Андрей Звонков объяснил, почему протезы для рук фигуриста Романа Костомарова будет изготовить сложнее, чем протезы для ног. Слова специалиста приводит портал MSK1.RU.

Врач назвал самую большую проблему с протезами у Костомарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Звонков рассказал, что в протезе для рук должны работать минимум три пальца — указательный, средний и большой. Они должны реагировать на импульсы и делать то, что пожелает пациент, в то время как в протезах для ног нет такой продвинутой техники.

«Оборудовать ноги электроникой смысла нет, — сказал врач. — Главное — должна быть хорошая механика и крепкий металл».

Также Звонков отметил, что большой проблемой для Костомарова может стать ремонт протезов, которые ему должны установить вместо двух голеней, кисти одной руки и пальцев — другой.

«Любая техника — особенно сложная — будет требовать обслуживания, ремонта, замены. А стоимость их существенная, минимум сотни тысяч рублей. Все не настолько радужно, как может показаться некоторым», — подчеркнул специалист.

Фигурное катание,Роман Костомаров,
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