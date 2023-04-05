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1 час назад

Распалась российская пара призеров чемпионата Европы по фигурному катанию

Газета.Ru

Бронзовые призеры чемпионата Европы в парном катании Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин решили прекратить совместные выступления.

Распалась российская пара призеров чемпионата Европы по фигурному катанию
Фото: Денис Гладков/«Газета.Ru»Денис Гладков/«Газета.Ru»

"Наш c Дарьей Павлюченко cовмеcтный путь подошел к концу. Безгранично благодарен Даше за эти годы работы. Мы многое пережили вмеcте — взлеты, падения, травмы и победы. Поcле воccтановления Даши от травмы мы поговорили и решили, что cовмеcтная работа дальше невозможна. Это было тяжелое для наc решение", — написал Ходыкин в социальных сетях.

Фигуристы являются бронзовыми призерами чемпионата России (2020, 2021) и чемпионами мира среди юниоров (2018). Также на их счету четыре серебра и две бронзы на этапах Гран-при. Напомним, что в конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских спортсменов к любым соревнованиям.

На заседании исполкома МОК 28 марта было рекомендовано допустить россиян в нейтральном статусе, если спортсмены активно не занимались поддержкой боевых действий. К соревнованиям не будут допущены спортсмены, представляющие силовые ведомства и вооруженные силы. Ранее американский фигурист Адам Риппон заявил, что российские спортсмены не понимают, где они оказались в сегодняшнем спортивном сообществе.

Фигурное катание,Денис Ходыкин,Дарья Павлюченко,Адам Риппон,
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