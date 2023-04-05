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1 час назад

Скобрев: никогда не видел рукоприкладства в Академии Плющенко

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Иван Скобрев, работающий тренером по физподготовке в Академии Плющенко, прокомментировал сообщения о том, что в школе бывают ситуации с рукоприкладством.

Тренер Академии Плющенко прокомментировал слухи о рукоприкладстве в школе
Фото: BetassistBetassist

«Тренировки довольно интенсивные, поэтому дети иногда могут плакать. Плюс в Академии конкуренция, происходят небольшие конфликты, но я ещё не видел рукоприкладства ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров.

Плющенко является требовательным тренером, однако он требователен и в отношении работников Академии. Рукоприкладство — недопустимо», — цитирует Скобрева «Матч ТВ».

Недавно появились слухи о том, что супруга и помощница тренера Алексея Василевского, который работал в «Ангелах Плющенко» Юлия Лавренчук била своего ребёнка.

Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», возглавляемая двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, основана в 2017 года. С 2021 года она функционирует в собственном спортивно-оздоровительном комплексе в Горках-10 в Московской области.

Фигурное катание,Иван Скобрев,Алексей Василевский,Евгений Плющенко,
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