Тренер Академии Плющенко прокомментировал слухи о рукоприкладстве в школе

Иван Скобрев, работающий тренером по физподготовке в Академии Плющенко, прокомментировал сообщения о том, что в школе бывают ситуации с рукоприкладством.
«Тренировки довольно интенсивные, поэтому дети иногда могут плакать. Плюс в Академии конкуренция, происходят небольшие конфликты, но я ещё не видел рукоприкладства ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров.
Плющенко является требовательным тренером, однако он требователен и в отношении работников Академии. Рукоприкладство — недопустимо», — цитирует Скобрева «Матч ТВ».
Недавно появились слухи о том, что супруга и помощница тренера Алексея Василевского, который работал в «Ангелах Плющенко» Юлия Лавренчук била своего ребёнка.
Академия фигурного катания «Ангелы Плющенко», возглавляемая двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко, основана в 2017 года. С 2021 года она функционирует в собственном спортивно-оздоровительном комплексе в Горках-10 в Московской области.