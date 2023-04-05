Тренер Академии Плющенко прокомментировал слухи о рукоприкладстве в школе

«Тренировки довольно интенсивные, поэтому дети иногда могут плакать. Плюс в Академии конкуренция, происходят небольшие конфликты, но я ещё не видел рукоприкладства ни со стороны родителей, ни со стороны тренеров.



Плющенко является требовательным тренером, однако он требователен и в отношении работников Академии. Рукоприкладство — недопустимо», — цитирует Скобрева «Матч ТВ».