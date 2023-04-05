Врач озвучил примерную дату выписки Костомарова

Терапевт Юрий Серебрянский заявил, что улучшения в состоянии фигуриста Романа Костомарова говорят о том, что примерно через неделю врачи смогут выписать его из больницы «Коммунарка», где он находится на протяжении трех месяцев. Слова специалиста приводит портал PopCornNews.

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«Через четыре-пять дней возможен перевод домой для последующей реабилитации. Когда все заживет, «успокоится» трахеостома, его отправят в компьютерный томограф, проверят легкие и бронхи на признаки воспаления», — сказал Серебрянский.

При этом терапевт подчеркнул, что озвученные им сроки не являются стопроцентными, поскольку лечением олимпийского чемпиона занимаются другие врачи.

Он отметил, что по ходу реабилитации Костомарову следует заниматься дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой, а также внимательно следить за питанием.