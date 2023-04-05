$79.50+0.1487.10+0.37
55 минут назад

Терапевт Серебрянский сказал, что Костомаров сможет покинуть больницу через неделю

Газета.Ru

Терапевт Юрий Серебрянский заявил, что улучшения в состоянии фигуриста Романа Костомарова говорят о том, что примерно через неделю врачи смогут выписать его из больницы «Коммунарка», где он находится на протяжении трех месяцев. Слова специалиста приводит портал PopCornNews.

Врач озвучил примерную дату выписки Костомарова
Фото: Газета.RuсГазета.Ruс

«Через четыре-пять дней возможен перевод домой для последующей реабилитации. Когда все заживет, «успокоится» трахеостома, его отправят в компьютерный томограф, проверят легкие и бронхи на признаки воспаления», — сказал Серебрянский.

При этом терапевт подчеркнул, что озвученные им сроки не являются стопроцентными, поскольку лечением олимпийского чемпиона занимаются другие врачи.

Он отметил, что по ходу реабилитации Костомарову следует заниматься дыхательной гимнастикой и лечебной физкультурой, а также внимательно следить за питанием.

Кроме того, Серебрянский предположил, что сначала фигуристу будет лучше восстанавливаться в специальном реабилитационном центре и лишь после этого отправиться домой.

Фигурное катание,Юрий Серебрянский,Роман Костомаров,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий