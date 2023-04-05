«Тутберидзе размахивает кудрями на ЧМ, а фигуристы сидят дома. Разве это честно?»

«Там были и другие тренеры, но ведь это именно Этери сейчас до сих пор в центре скандала. К ней лично и к её штабу столько вопросов.



Фактически мы ведём этот разговор из-за неё – из-за её желания быть тренером номер один в мире, быть знаменитой, но не самыми правильными методами. И при этом она приезжает на соревнования – гордо размахивая своими кудрями! А её фигуристы тем временем сидят дома – отстранённые от соревнований! Разве это честно?» — приводит слова Риппона Sports.ru со ссылкой на интервью фигуриста в подкасте The Runthrough.