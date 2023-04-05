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44 минуты назад

Риппон: Тутберидзе размахивает кудрями на ЧМ, а фигуристы сидят дома. Разве это честно?

Чемпионат.com

Американский фигурист Адам Риппон раскритиковал решение заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе приехать на чемпионат мира — 2023 в Сайтаме (Япония). Спортсмен подчеркнул, что тренер поступила нечестно, посетив турнир, на который не были допущены российские фигуристы.

«Тутберидзе размахивает кудрями на ЧМ, а фигуристы сидят дома. Разве это честно?»
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Там были и другие тренеры, но ведь это именно Этери сейчас до сих пор в центре скандала. К ней лично и к её штабу столько вопросов.

Фактически мы ведём этот разговор из-за неё – из-за её желания быть тренером номер один в мире, быть знаменитой, но не самыми правильными методами. И при этом она приезжает на соревнования – гордо размахивая своими кудрями! А её фигуристы тем временем сидят дома – отстранённые от соревнований! Разве это честно?» — приводит слова Риппона Sports.ru со ссылкой на интервью фигуриста в подкасте The Runthrough.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Адам Риппон,
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