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19 минут назад

Реабилитолог заявил, что Костомаров не готов к протезированию

Газета.Ru

Реабилитолог и невролог Александр Комаров объяснил, почему фигурист Роман Костомаров на данный момент не готов к протезированию. Слова специалиста приводит портал NEWS.ru.

Реабилитолог заявил, что Костомаров не готов к протезированию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Пока Роман не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз, говорить о том, что протезирование для него безопасно, нельзя. Он человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию.

Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию», — сказал врач.

Фигурное катание,Александр Комаров,Роман Костомаров,
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