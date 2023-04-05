Реабилитолог заявил, что Костомаров не готов к протезированию

Реабилитолог и невролог Александр Комаров объяснил, почему фигурист Роман Костомаров на данный момент не готов к протезированию. Слова специалиста приводит портал NEWS.ru.
«Пока Роман не сможет регулировать свой внутренний гомеостаз, говорить о том, что протезирование для него безопасно, нельзя. Он человек эмоциональный, каждая проблема вызывает депрессию.
Пока не будет компенсирована психологическая составляющая, сложно говорить о реабилитации. Маленькая неудача может вызвать дисфорию», — сказал врач.