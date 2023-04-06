«Бить ребёнка на льду — чудовищно». Скандал с бывшим тренером «Ангелов Плющенко»

«Я помню, когда мой муж поднимал камеры по просьбе родителей. Мы выгнали её тут же, в секунду с волчьим билетом она вылетела на улицу, а затем и её муж Алексей Василевский. И мы советовались с родителями, планировали привлечь опеку. Эта тренерша Лавренчук пообещала всем, что она уедет. Клялась и божилась, что никогда больше не будет заниматься тренерской деятельностью, потому что, очевидно, что она ей противопоказана. Просила и плакала. И вот проходит пять лет, и что мы видим сейчас! После того как выгнали с очередной приличной школы…



И он, и она спокойненько работают с детьми. Находят новое место. Они всё ещё набирают группы людей, немыслимо, я не поверила своим глазам, клянусь. Мы не стали ломать ей жизнь (с согласия родителей), дали ей второй шанс. Но шансом этим она не воспользовалась. И какой бы родитель, будь он в курсе, отдал такому тренеру свою дочь? Надеюсь, эта информация дойдёт до мам и пап.



Все который день обсуждают то, как в «Хрустальном» к девочке Мирославе относится её отец и швыряет её на пол. Это-то неприемлемо, а уж бить ребёнка на льду — вообще чудовищно. И такие темы важно поднимать, потому что спорт — это жёсткий путь, но это не значит, что там должны работать такие жестокие люди», — написала Рудковская в своём телеграм-канале.