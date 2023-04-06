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1 час назад

Тарасова: «Ситуации с жестоким обращением с детьми случаются в фигурном катании, но это редкость»

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» заявила, что в фигурном катании случаются ситуации с жестоким обращением с детьми, однако это является редкостью.

Тарасова прокомментировала скандал в академии Плющенко
Фото: Матч ТВМатч ТВ

15 марта блогер Елена Родина опубликовала в своем Telegram канале видео, на котором тренер «Хрустального» Михаил Лебедев, который является отцом восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой, спорил с дочерью, после чего она упала на пол. Отец поднял ее за воротник куртки, сопроводив это строгими замечаниями. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «Матч ТВ» позже заявил, что в ситуации нет ничего криминального, назвал Родину «недоблогером». 3 апреля в Telegram канале Родиной появилось видео, на котором тренер Юлия Лавренчук, работавшая в академии Евгения Плющенко, грубо обращается со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон.

— Ситуации с жестоким обращением с детьми бывают в фигурном катании, но это редкость, — сказала Тарасова «Матч ТВ».

В четверг чемпион мира Алексей Тихонов сообщил «Матч ТВ», что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который пройдет 15 апреля, готов рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми.

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