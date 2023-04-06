Тарасова прокомментировала скандал в академии Плющенко

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в разговоре с «Матч ТВ» заявила, что в фигурном катании случаются ситуации с жестоким обращением с детьми, однако это является редкостью.

15 марта блогер Елена Родина опубликовала в своем Telegram канале видео, на котором тренер «Хрустального» Михаил Лебедев, который является отцом восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой, спорил с дочерью, после чего она упала на пол. Отец поднял ее за воротник куртки, сопроводив это строгими замечаниями. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «Матч ТВ» позже заявил, что в ситуации нет ничего криминального, назвал Родину «недоблогером». 3 апреля в Telegram канале Родиной появилось видео, на котором тренер Юлия Лавренчук, работавшая в академии Евгения Плющенко, грубо обращается со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон.