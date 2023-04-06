Рудковская прокомментировала ситуацию с избиением ребенка тренером Лавренчук

Супруга двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко и совладелица академии «Ангелы Плющенко», продюсер Яна Рудковская заявила, что тренер Юлия Лавренчук, которая была уволена за рукоприкладство в отношении юных фигуристов, не воспользовалась шансом.
15 марта блогер Елена Родина опубликовала в своем Telegram канале видео, на котором тренер «Хрустального» Михаил Лебедев, который является отцом восьмилетней фигуристки Мирославы Лебедевой, спорил с дочерью, после чего она упала на пол. Отец поднял ее за воротник куртки, сопроводив это строгими замечаниями. Хореограф группы Тутберидзе Алексей Железняков в разговоре с «Матч ТВ» позже заявил, что в ситуации нет ничего криминального, назвал Родину «недоблогером».
3 апреля в Telegram канале Родиной появилось видео, на котором тренер Юлия Лавренчук, работавшая в академии Евгения Плющенко, грубо обращается со своей дочерью, фигуристкой Эмили Честертон.
— Тренировки в большом спорте это всегда старая школа, пряник и кнут. Это тяжелый путь, который не покоряется лентяям, а если речь про лед, так он вообще не прощает ошибок.
Но что значит «кнут» для тренера? Это выгнать с тренировки. Это заставить бегать кросс. Это заставить отжиматься. Но поднимать руку? Бить пятилетнего ребенка, который стоит на коньках и пытается от тебя уехать? Это что то за гранью, что то немыслимое.
Я помню, когда мой муж поднимал камеры по просьбе родителей. Мы выгнали ее тут же, в секунду с волчьим билетом она вылетела на улицу, а затем и ее муж Алексей Васильевский.
И мы советовались с родителями, планировали привлечь опеку. Эта тренер Лавренчук пообещала всем, что она уедет. Клялась и божилась, что никогда больше не будет заниматься тренерской деятельностью, потому что очевидно, что она ей противопоказана. Просила и плакала.
И вот проходит пять лет, и что мы видим сейчас! После того как выгнали из очередной приличной школы….
И он, и она спокойненько работают с детьми. Находят новое место. Они все еще набирают группы людей, немыслимо, я не поверила своим глазам, клянусь. Мы не стали ломать ей жизнь (с согласия родителей), дали ей второй шанс. Но шансом этим она не воспользовалась. И какой бы родитель, будь он в курсе, отдал такому тренеру свою дочь? Надеюсь, эта информация дойдет до мам и пап.
Все который день обсуждают то, как в «Хрустальном» к девочке Мирославе относится ее отец, который участвует постоянно в тренировочном процессе ребенка. И такие темы важно поднимать, потому что спорт это жесткий путь, но это не значит, что там должны работать такие жестокие люди, — написала Рудковская в своем Telegram канале.
В четверг чемпион мира Алексей Тихонов сообщил «Матч ТВ», что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), который пройдет 15 апреля, готов рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми.