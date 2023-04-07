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1 час назад

Костомаров пробудет в реанимации еще минимум два-три месяца

ТАСС

Олимпийского чемпиона в танцах на льду Романа Костомарова готовят к плановому протезированию, фигурист пробудет в реанимации минимум еще два-три месяца. Об этом ТАСС в пятницу сообщил источник.

"Он пока еще будет в реанимации, минимум месяца два-три, но это не значит, что ситуация критическая. Он в полном сознании, с каждым днем все лучше и лучше. Идет плановая подготовка к операции по протезированию, это достаточно сложная история", - сообщил источник.

10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. Позднее источник ТАСС сообщил, что фигурист в тяжелом состоянии и находится в медикаментозной коме в больнице в Коммунарке. Костомарова подключили к аппарату ЭКМО, 24 января необходимость в этом отпала, но у фигуриста сохранялся сепсис и наблюдались проблемы с кровообращением.

Фигурист Костомаров вернулся в соцсети

7 февраля источник сообщил ТАСС, что Костомарову ампутировали обе стопы. 20 февраля стало известно, что у фигуриста был спазм сосудов головного мозга, однако врачи оперативно отреагировали на ситуацию. В марте фигурист перенес ампутацию пальцев левой руки.

Фигурное катание,Видео,Роман Костомаров,
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