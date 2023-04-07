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1 час назад

Авербух может принять участие в футбольной Медиалиге

ТАСС

Серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду, хореограф Илья Авербух может сыграть за команду актера, режиссера и хореографа Егора Дружинина в футбольной Медиалиге. Об этом он сообщил ТАСС в пятницу.

Авербух может принять участие в футбольной Медиалиге
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Команда "Дружина" примет участие в третьем сезоне Медиалиги, который должен стартовать 28 апреля.

"Мы с Егором Дружининым давно дружим, он попросил меня поддержать его в этой идее, - сказал Авербух. - Я поддерживаю команду Медиалиги, но, правда, в связи с занятостью и событиями пока ни на одной тренировке еще не был. Надеюсь, что это случится. И да, в перспективе вы можете меня там увидеть".

Фигурное катание,Футбол,Илья Авербух,Егор Дружинин,
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