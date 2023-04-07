Авербух может принять участие в футбольной Медиалиге

"Мы с Егором Дружининым давно дружим, он попросил меня поддержать его в этой идее, - сказал Авербух. - Я поддерживаю команду Медиалиги, но, правда, в связи с занятостью и событиями пока ни на одной тренировке еще не был. Надеюсь, что это случится. И да, в перспективе вы можете меня там увидеть".