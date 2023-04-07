Жулин отреагировал на критику со стороны американского фигуриста

«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон – это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился.



Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.



Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов.



Эти два человека – не самые сливки общества, чтобы иметь право что то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», – сказал Жулин.