Александр Жулин отреагировал на критику со стороны американского фигуриста Адама Риппона
Риппон заявил: «Жулин вечно делает провокационные и крайне неумные заявления, складывается ощущение, что он вообще не думает о том, что говорит. Сразу после первых утечек по допинговому скандалу в Пекине он сказал что-то вроде «да это может быть кто угодно». Какой-то просто апофеоз глупости .
«Нашли у кого спросить мнение о нас. Эта Ева Риппон – это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он никогда их не докручивал и ничего не добился.
Если бы он сделал вовремя операцию, назвался бы Евой Риппон, то гораздо лучше бы катался в женском одиночном катании.
Вторая девочка Эшли Вагнер тоже обижена богом. Здорово каталась, но прыгать не умела, не докручивала. Естественно, они ненавидят русских, докручивающих спортсменов.
Эти два человека – не самые сливки общества, чтобы иметь право что то судить про фигурное катание и про нашу великую страну. Поэтому мне на их мнение глубоко насрать», – сказал Жулин.