Медведева сообщила о создании своего YouTube-канала

«Друзья, важные новости! Уже скоро мы запускаем мой YouTube-канал и готовим для вас много интересных сюрпризов! Первое шоу — гостевой формат с героями из разных сфер. Всё остальное ещё секрет», — написала Медведева в своём телеграм-канале .

После Игр-2018 Медведева уехала тренироваться в Канаду в группу Брайана Орсера, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в Россию в группу Этери Тутберидзе. С тех пор в соревнованиях Евгения не участвовала, выступила только на турнире шоу-программ.