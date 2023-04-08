$79.50+0.1487.10+0.37
1 час назад

Жулин оскорбил американского фигуриста словами о смене пола

Lenta.ru

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин оскорбил американского фигуриста Адама Риппона из-за поддержки отстранения отечественных спортсменов. Его слова приводит «Матч ТВ».

Жулин оскорбил американского фигуриста словами о смене пола
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Жулин заявил, что ему неинтересно мнение американца.

«Эта Ева Риппон — это мальчик, которому член мешал докручивать прыжки, поэтому он ничего не добился. Если бы он сделал вовремя операцию по смене пола, назвался бы Евой», — подчеркнул он.

Ранее Риппон в Этери Тутберидзе за присутствие на чемпионате мира-2023. Он посчитал, что ее приезд нечестен, так как ее спортсменка Камила Валиева стала участницей допинг-скандала.

На Олимпийских играх 2022 года Валиева завоевала золото в командных соревнованиях, однако сборная России не была награждена из-за допингового скандала с участием спортсменки. В пробе фигуристки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

Фигурное катание,Адам Риппон,Александр Жулин,СБОРНАЯ РОССИИ,
8
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий