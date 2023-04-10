Медведева выступила в роли ведущей прогноза погоды

«На улице уже тепло, и растаял снег. Но не во всех регионах России. Поэтому где-то можно продолжать ходить в коньках», — завершила рассказ о погоде Медведева.

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. После Игр-2018 фигуристка уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в Россию в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор не выступала на соревнованиях, если не считать турнир шоу-программ.