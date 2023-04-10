$79.50+0.1487.10+0.37

Евгения Медведева стала ведущей прогноза погоды на телеканале ТНТ

Российская фигуристка Евгения Медведева стала ведущей прогноза погоды на телеканале ТНТ. 10 апреля 23-летняя Медведева рассказала о погоде во Владивостоке, Новосибирске, Ханты-Мансийске, Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

Медведева выступила в роли ведущей прогноза погоды
© МАТРОСОВА АНАСТАСИЯ, «ЧЕМПИОНАТ»

«На улице уже тепло, и растаял снег. Но не во всех регионах России. Поэтому где-то можно продолжать ходить в коньках», — завершила рассказ о погоде Медведева.

скриншот

Медведева является двукратным серебряным призёром Олимпийских игр, двукратной чемпионкой мира и Европы в женском одиночном катании. После Игр-2018 фигуристка уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру. Перед сезоном-2020/2021 Евгения вернулась в Россию в группу Этери Тутберидзе, но с тех пор не выступала на соревнованиях, если не считать турнир шоу-программ.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий