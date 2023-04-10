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Фигурист Базин заявил о переходе своего дуэта с Худайбердиевой в команду Жулина

Фигуристы Егор Базин и Елизавета Худайбердиева, выступающие в танцах на льду, перешли в команду Александра Жулина. Об этом Базин сообщил в понедельник ТАСС.

Фигурист Базин заявил о переходе своего дуэта с Худайбердиевой в команду Жулина
© ТАСС

8 апреля на странице группы тренера Дениса Самохина в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) было объявлено, что Худайбердиева и Базин прекратили сотрудничество со специалистом. Позже серебряный призер Олимпийских игр Илья Авербух сообщил ТАСС, что спортсмены планировали переход в команду Жулина.

"Мы переходим в команду Александра Жулина и Петра Дурнева, - рассказал Базин. - Это решение было принято нами совместно с Лизой после того, как мы проговорили ситуацию, поняли, что нам нужно двигаться вперед, улучшаться. Да, иногда приходится принимать сложные решения".

"Мы переходим в большую и серьезную команду. Надеемся, что такие крутые соперники будут нам помогать, заряжать эмоциями, внутренней борьбой. Но прежде всего мы идем в новый коллектив специалистов, чтобы в первую очередь улучшать себя и свое катание".

Худайбердиевой 20 лет, Базину - 27. В декабре 2022 года дуэт выиграл чемпионат России. Ранее Базин выступал в дуэте с Софьей Евдокимовой, спортсмены являются двукратными серебряными призерами Универсиад (2017, 2019). Худайбердиева выступала с Никитой Назаровым, с которым стала серебряным призером чемпионата мира среди юниоров (2019), и Андреем Филатовым, с которым выиграла два этапа юниорской серии Гран-при (2019).

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