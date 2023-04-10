Фигурист Базин заявил о переходе своего дуэта с Худайбердиевой в команду Жулина

"Мы переходим в команду Александра Жулина и Петра Дурнева, - рассказал Базин. - Это решение было принято нами совместно с Лизой после того, как мы проговорили ситуацию, поняли, что нам нужно двигаться вперед, улучшаться. Да, иногда приходится принимать сложные решения".