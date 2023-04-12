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Камила Валиева: точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера

Олимпийская чемпионка Пекина-2022 по фигурному катанию Камила Валиева поделилась мыслями о получении образования и предстоящем поступлении в университет.

Валиева рассказала подробности поступления в университет
© Чемпионат.com

«Точно буду поступать, чтобы получить специальность тренера и потом уже, когда мне будет лет 20, я надеюсь, что я хоть чуть-чуть пойму, чем я еще хочу заниматься и, возможно, буду получать второе образование.

Мне, например, нравится сниматься в клипах, мне интересна актерская деятельность. Я принимала участие в клипах Вани Дмитриенко и Натальи Подольской. Очень хотелось бы попробовать себя и в этом направлении», — рассказала Валиева в интервью «КП-Спорт».

Напомним, вчера стало известно, что Камила Валиева примет участие в ледовом шоу в Монголии, об этом сообщил официальный сайт ледового дворца спорта Steppe Arena в Улан-Баторе (Монголия), шоу пройдёт с участием российских чемпионов по фигурному катанию и запланировано на два дня — 6 и 7 мая.

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