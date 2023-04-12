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Врач заявил, что Костомаров не вернется в спорт даже с дорогими протезами

Терапевт Юрий Серебрянский рассказал о том, сколько времени займет процесс протезирования у фигуриста Романа Костомарова. Слова специалиста приводит портал PopCornNews.

Терапевт: Костомаров не вернется в спорт даже с дорогими протезами
© РИА Новости

«Главное, чтобы у Романа хватило терпения на эти операции. Я думаю, что он выдержит. Все должно проходить поэтапно и продлится не меньше трех-четырех месяцев», — сказал врач.

Также Серебрянский заявил, что олимпийский чемпион Турина-2006 в танцах на льду не сможет вернуться на свой прежний уровень в фигурном катании.

«Конечно, в спорт он не вернется. Важно, чтобы планка самооценки была нормальной, соизмеримой», — отметил терапевт.

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