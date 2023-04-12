Врач рассказал, как будет проходить протезирование у Костомарова

Терапевт Юрий Серебрянский рассказал, сколько времени займет подготовка рук и ног Романа Костомарова к протезированию и сама установка искусственных конечностей. Слова специалиста приводит портал PopCornNews.
Напомним, врачи провели операции на обеих голенях фигуриста, подготовив их к дальнейшей установке протезов. Следующим шагом будет аналогичная операция на руках.
«Это подготовительный этап. Надо посмотреть размер культи, сформировать культю, а потом подготовить на нее протез, — отметил Серебрянский. — Наверное, будут вначале протезировать ноги, чтобы Роман мог вставать. Сначала одну, потом вторую».
Также врач отметил, что, как только Костомаров научится вставать при помощи протезов, он избавится от угрозы возникновения пролежней — процесса отмирания мягких тканей, который происходит из-за нарушения кровообращения у лежачих больных.
«Кормить Романа пока будут так, ложечкой. Затем прооперируют ему руки — там будут более сложные протезы», — сказал Серебрянский, отметив, что весь процесс займет примерно четыре месяца.