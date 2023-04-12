Канадским фигуристкам запретили въезд в Россию

Канадским фигуристкам Меган Дюамель и Тессе Виртью запретили въезд в Россию
Олимпийские чемпионки по фигурному катанию Меган Дюамель и Тесса Виртью попали в число граждан Канады, которым запрещен въезд в Россию.
Список опубликован на сайте МИД РФ. Санкции введены против 333 человек.
«Придерживаясь принципа неотвратимости наказания, российская сторона в ответ на враждебные действия Оттавы внесла в «стоп-лист» представителей канадского руководства, парламентариев и политиков различного уровня, общественных активистов и атлетов, причастных к распространению в стране оголтелой русофобии.
Эта мера призвана также побудить попавших в «черный список» изменить свое поведение», – говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Дюамель – олимпийская чемпионка Пхенчхана-2018 в команде и двукратная чемпионка мира в паре с Эриком Редфордом. Виртью выступала в танцах на льду со Скоттом Моиром – она трижды побеждала на Олимпийских играх (одно золото в Ванкувере-2010 и два в Пхенчхане-2018), а также трижды становилась чемпионкой мира.
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