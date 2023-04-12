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15 минут назад

Легендарной фигуристке Тессе Вертью запретили въезд в Россию

Илья Родин

Россия ввела очередные персональные санкции в отношении граждан Канады. В черный список были внесены известные спортсмены, общественные и политические деятели. Заявление о введении новых ограничительных мер опубликовано на сайте МИД.

Легендарной фигуристке запретили въезд в Россию
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В МИД подчеркнули, что расширение санкционного списка обусловлено недружественными действиями со стороны Канады.

В список попали генерал-губернатор Канады Мэри Саймон (Mary Jeannie May Simon), министр финансов провинции Онтарио Питер Бетленфалви (Peter Bethlenfalvy) и многие другие высокопоставленные лица.

Кроме того, Россия ввела санкции против 42 известных канадских атлетов. Среди них оказались олимпийские чемпионки Тесса Вертью (Tessa Jane McCormick Virtue) и Меган Дюамель (Meagan Duhamel).

В начале марта 2022 года они, вместе с другими канадскими спортсменами, осудили Национальный олимпийский комитет Канады за поддержку МОК в вопросе о возвращении российских и белорусских атлетов на международные соревнования.

Напомним, что в активе Вертью и ее партнера Скотта Мойра золото Игр 2010 и 2018 годов в танцах на льду, победа на Олимпиаде в Пхенчхане в командном турнире и два серебра Игр в Сочи.

Ранее сообщалось, что в российский черный список попал знаменитый актер комического жанра Джим Керри.

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