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Yonhap: Виктор Ан станет тренером нескольких южнокрейских шорт-трекистов

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан будет личным тренером нескольких южнокорейских шорт-трекистов во время отбора в национальную команду на сезон-2023/24. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап.

Виктор Ан станет тренером нескольких южнокрейских шорт-трекистов
© ТАСС

29 января 37-летний Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку. Как сообщал Рёнхап, он подвергся общественной критике из-за того, что попытался найти работу в Южной Корее после отказа от гражданства этой страны несколько лет назад. Кроме того, титулованный спортсмен тренировал команду Китая, которая считается, как пишет агентство, одним из основных соперников Южной Кореи в шорт-треке.

Виктор Ан (Ан Хён Су) получил российское гражданство в 2011 году, до этого он представлял Южную Корею. Шорт-трекист выступал за сборную России на Олимпийских играх в Сочи, где завоевал три золотые и одну бронзовую медаль. Игры 2018 года в южнокорейском Пхёнчхане спортсмен вынужден был пропустить из-за отсутствия приглашения от Международного олимпийского комитета.

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