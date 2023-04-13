Виктор Ан станет тренером нескольких южнокрейских шорт-трекистов

Шестикратный олимпийский чемпион Виктор Ан будет личным тренером нескольких южнокорейских шорт-трекистов во время отбора в национальную команду на сезон-2023/24. Об этом в четверг сообщает агентство Рёнхап.

29 января 37-летний Виктор Ан не прошел отбор на пост тренера команды южнокорейского города Соннам по шорт-треку. Как сообщал Рёнхап, он подвергся общественной критике из-за того, что попытался найти работу в Южной Корее после отказа от гражданства этой страны несколько лет назад. Кроме того, титулованный спортсмен тренировал команду Китая, которая считается, как пишет агентство, одним из основных соперников Южной Кореи в шорт-треке.