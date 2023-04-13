Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем короткой программы в рамках командного чемпионата мира (World Team Trophy), который проходит в Токио (Япония).

Малинин родился в США в семье русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они выступали на союзных и российских турнирах, позже представляли Узбекистан. 18 летний Малинин является бронзовым призером чемпионата мира 2023 го года в мужском одиночном катании.