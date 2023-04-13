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1 час назад

Фигурист Илья Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира

Матч ТВиещё 3

Американский фигурист Илья Малинин стал победителем короткой программы в рамках командного чемпионата мира (World Team Trophy), который проходит в Токио (Япония).

Малинин выиграл короткую программу на командном чемпионате мира
Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Спортсмен набрал 105,90 балла. Второе место занял Чха Чжун Хван из Южной Кореи (101,33), третьим стал француз Кевин Аймо (100,58).

Произвольная программа пройдет 14 апреля.

По итогам первого соревновательного дня сборная США лидирует в командном зачете, набрав 50 баллов. Второе место занимает команда Южной Кореи (39), третьи — японцы (36).

Малинин родился в США в семье русских фигуристов Татьяны Малининой и Романа Скорнякова. Они выступали на союзных и российских турнирах, позже представляли Узбекистан. 18 летний Малинин является бронзовым призером чемпионата мира 2023 го года в мужском одиночном катании.

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