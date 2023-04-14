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17 минут назад

Появились новые подробности о состоянии  Костомарова

Лера Букина

Олимпийскому чемпиону 2006 года в танцах на льду Роману Костомарову уже удается садиться на кровать без посторонней помощи. Он активно восстанавливает мышцы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

«Органы в порядке, температуры нет», — добавил он.

Ранее агентству стало известно о том, что Костомаров будет оставаться в больнице еще два-три месяца. Отмечалось, что он готовится к протезированию.

Напомним, что Костомаров находится в больнице с 10 января. Он был госпитализирован с пневмонией. Состояние оценивалось как тяжелое, фигурист находился в медикаментозной коме. В связи с развитием осложнений врачи ампутировали спортсмену обе стопы и пальцы левой руки.

Жена Костомарова Оксана Домнина попросила прессу не беспокоить их вопросами о состоянии здоровья

20 февраля СМИ сообщали, что у Костомарова произошел микроинсульт, однако врачи сразу же приняли все необходимые меры.

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