Сборная США лидирует в общем зачёте на ЧМ по фигурному катанию

Завершился второй день соревнований на командном чемпионате мира по фигурному катанию в Токио (Япония). По его итогам в общем зачёте продолжает лидировать сборная США.

Американские фигуристы набрали уже 90 очков. Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер выиграли в короткой программе спортивных пар, Мэдисон Чок и Эван Бэйтс стали первыми в произвольном танце. Второе место в зачёте занимает сборная Южной Кореи (75), представительница которой Ли Ха Ин победила в произвольной программе у женщин. На третьей строчке располагается Япония (74).