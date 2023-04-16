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Врач спрогнозировал у Костомарова депрессию из-за инвалидности

Врач-терапевт Андрей Звонков заявил, что Роман Костомаров перенесет депрессию из-за лишения конечностей и установки протезов, а также посоветовал фигуристу больше заниматься физической активностью. Слова специалиста приводит портал MSK1.RU.

Врач спрогнозировал у Костомарова депрессию из-за инвалидности
© РИА Новости

«Чем активнее будет Роман, тем меньше будет депрессии. Хотя с его инвалидностью без нее не обойдется, потому что перенести столько ампутаций, конечно, тяжело, — сказал Звонков. — Думаю, что Роману понадобится психолог».

Терапевт подчеркнул, что большую роль в психологическом восстановлении Костомарова сыграет постоянная поддержка близких людей.

В физическом плане Звонков посоветовал фигуристу включить в программу восстановления массаж, физиотерапию и физкультуру, а также использовать электромассажеры.

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