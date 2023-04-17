Тарасова оценила нового исполняющего обязанности главы ФФККР

«Предложение назначить Сихарулидзе исходило от Саши Когана. Очень правильное предложение! Хорошая кандидатура. У нас очень сильная федерация, которая способна работать. Сихарулидзе — олимпийский чемпион, многократный чемпион мира, а ещё выдающаяся личность: развитый, умный и образованный человек», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.