Тарасова раскритиковала Баюл за призыв не пускать россиян на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ» назвала олимпийскую чемпионку в одиночном катании Оксану Баюл непроходимой дурой за то, что та обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом не пускать российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Украинка в видеообращении к Баху, опубликованном в ее социальных сетях, заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».
— Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума, — сказала Тарасова «Матч ТВ».
МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.