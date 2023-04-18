Тарасова раскритиковала Баюл за призыв не пускать россиян на Олимпиаду

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе с «Матч ТВ» назвала олимпийскую чемпионку в одиночном катании Оксану Баюл непроходимой дурой за то, что та обратилась к президенту Международного олимпийского комитета (МОК) Томасу Баху с призывом не пускать российских спортсменов на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

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Украинка в видеообращении к Баху, опубликованном в ее социальных сетях, заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».

— Она же дура непроходимая! Такое заявление можно объяснить только отсутствием ума, — сказала Тарасова «Матч ТВ».