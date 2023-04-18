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«Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере» — Навка о призыве фигуристки не пускать россиян на Олимпиаду

Олимпийская чемпионка Татьяна Навка, комментируя «Матч ТВ» призыв фигуристки Оксаны Баюл не допускать российских спортсменов на Олимпийские игры, заявила, что украинке нужна помощь в другой сфере, а не со стороны главы МОК Томаса Баха.

«Баюл нужна помощь в другой сфере» — Навка о призыве фигуристки по россиянам
© РИА Новости

Баюл в видеообращении к Баху, опубликованном в ее социальных сетях, заявила: «Мы не хотим, чтобы нейтральные спортсмены, спортсмены из России принимали участие в Олимпийских играх 2024 года. Помогите нам».

— Мне кажется, Оксане Баюл нужна помощь в другой сфере. Спортсмены вообще не должны участвовать в этих политических дебатах. Спорт всегда был выше всего, — сказала Навка «Матч ТВ».

МОК в марте назвал рекомендации по допуску российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе. Рекомендации включают в себя индивидуальный допуск, нейтральный статус, запрет на выступление в командных видах спорта, запрет на участие спортсменов, связанных с силовыми структурами или выражавших поддержку СВО.

Летние Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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