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1 час назад

«Это было непросто» — тренер о четверном риттбергере Морозовой

Матч ТВ

Бывшая фигуристка, а ныне тренер школы олимпийской чемпионки Татьяны Навки Ирина Смирнова рассказала о сложностях при изучении четверного риттбергера с Викторией Морозовой.

«Это было непросто» — тренер о четверном риттбергере Морозовой
Фото: Дмитрий Челяпин / Матч ТВДмитрий Челяпин / Матч ТВ

— Много ли новых элементов было выучено в этом сезоне? Да. Тот же четверной Вики Морозовой — хочется, чтоб она в следующем сезоне его показала на соревнованиях. Но это было непросто, потому что она находится в пубертате, растет, нагрузки лишней не дашь, надо ее беречь, но при этом и поддерживать форму, показывать хорошие программы и учить четверные. Это большая работа, грамотно продуманная всем нашим коллективом. Я рада, что у нас всё получается, — сказала Смирнова «Чемпионату».

Морозова в минувшем сезоне стала седьмой на первенстве России старшего возраста по фигурному катанию. В финале Гран при России среди юниорок она показала пятый результат.

Фигурное катание,Виктория Морозова,Ирина Смирнова,Татьяна Навка,
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