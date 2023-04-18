Фигуристка Леонова развелась с мужем

— Жизнь — штука интересная, но, к сожалению, не всё в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак…



Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения. И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство — по прежнему наша главная родительская задача, — написала Леонова в социальной сети.