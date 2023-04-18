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Фигуристка Леонова объявила, что развелась с мужем

Серебряный призер чемпионата мира 2012 года в одиночном фигурном катании Алена Леонова сообщила о разводе с мужем, фигуристом Антоном Шулеповым.

Фигуристка Леонова развелась с мужем
© РИА Новости

Леонова и Шулепов поженились в 2019 году. 18 февраля 2022 года у пары родился сын, которого назвали Артемий.

— Жизнь — штука интересная, но, к сожалению, не всё в ней происходит так, как мы планируем. Когда мы с Антоном поженились, то думали, что это навсегда, но у судьбы оказались свои планы на наш брак…

Сегодня мы официально развелись. Важно отметить, что это было взвешенное решение, и мы расстались по обоюдному согласию. Главным является то, что нам удалось сохранить человеческие отношения. И, безусловно, мы вместе будем продолжать заботиться о нашем сыне, ведь его счастливое детство — по прежнему наша главная родительская задача, — написала Леонова в социальной сети.

Спортсменка также является бронзовым призером финала Гран при (2011), участницей Олимпийских игр (2010), чемпионкой мира среди юниоров (2009), победительницей Универсиады (2015) и Кубка России (2013, 2016).

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