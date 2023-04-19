Российская фигуристка Дарья Самохвалова на тренировке сделала самый длинный в истории женского одиночного катания каскад. Это событие было зафиксировано на видео.

На тренировке в академии Татьяны Навки «Наши надежды» 11-летняя россиянка исполнила подряд 36 прыжков. Отметим, что ее тренером является Ирина Смирнова.

Примечательно, что Самохвалова сделала пять из семи существующих возможных прыжков. Отметим, что на официальных соревнованиях подобные каскады запрещены. Правилами ISU допустим максимум — три прыжка rhzle.

Отметим, что ранее рекордом являлся 19-прыжковый каскад ученицы Евгения Плющенко Вероники Жилиной. Она сделала четверной сальхов и добавила к нему несколько тройных сальховов с ойлерами и двойными акселями.