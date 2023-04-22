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Врач назвал примерные сроки восстановления Костомарова

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Стало известно, сколько времени понадобится на реабилитацию олимпийскому чемпиону Роману Костомарову. Возможные сроки обозначил петербургский врач Лев Авербах, сообщает Sport24.

«Роман будет под наблюдением врачей минимум полгода, но учитывая его осложнения, это может продлиться вплоть до нескольких лет», – сказал медик.

Он предположил, что сначала Романа переведут из реанимации в палату, а потом в реабилитационное отделение. Спортсмен будет под динамическим наблюдением врачей, поскольку его организм подвергся большому стрессу. Ему предстоит долгий процесс восстановления, контроль свертываемости крови, общих показателей, психического здоровья и т.д.

Авербах объяснил, что сепсис, тромбоз, пневмония не проходят бесследно для организма. Порой они дают рецидивы. Поэтому и после восстановления «может произойти все что угодно».

«Будем надеяться на благополучную реабилитацию», - подытожил эксперт.

Ранее фигуристка Татьяна Навка рассказала, что ее партнер Роман Костомаров лично поздравил ее с днем рождения 13 апреля.

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