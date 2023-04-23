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Косторная высказалась о возвращении в одиночное катание

19-летняя российская фигуристка Алёна Косторная рассказала, что пока не планирует возвращаться в одиночный разряд. Сегодня спортсменка катается в паре с 20-летним Георгием Куницей. Они не принимали участия на официальных турнирах. Ранее бывшая ученица Этери Тутберидзе работала с Еленой Буяновой, но в этом году спортсменка ушла от неё.

Косторная высказалась о возвращении в одиночное катание
© globallookpress.com

«Покончено ли с одиночным катанием? Или никогда не говори «никогда»? Скорее всего, второй вариант. Не думаю, что в сегодняшней ситуации я буду что-то менять. Держу курс на парное катание? Конечно. Мы видим перед собой цель, к которой помаленьку идём. Пока я её не добьюсь, ничего нового планировать не хочу», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».

В 2020 году Алёна выиграла чемпионат Европы в Австрии среди одиночниц.

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