Косторная высказалась о возвращении в одиночное катание

«Покончено ли с одиночным катанием? Или никогда не говори «никогда»? Скорее всего, второй вариант. Не думаю, что в сегодняшней ситуации я буду что-то менять. Держу курс на парное катание? Конечно. Мы видим перед собой цель, к которой помаленьку идём. Пока я её не добьюсь, ничего нового планировать не хочу», — приводит слова Косторной «Спорт-экспресс».