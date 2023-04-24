Тарасова пристыдила Косторную за слова о Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова пристыдила Алену Косторную за ее слова о методах работы Этери Тутберидзе.

«Косторная бы совесть имела. Постыдилась бы слов своих. Ее все узнали, потому что она у Этери была», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».

В своем недавнем интервью Косторная заявила, что Этери Тутберидзе добывает результаты любыми методами. В прошлом году три фигуристки из ее группы стали медалистками Олимпийских игр в Пекине. Золото в командном турнире завоевала Камила Валиева, Анна Щербакова стала первой в турнире одиночниц, Александра Трусова — вторая.

Напомним, что Косторная ранее тренировалась под руководством Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Евгению Плющенко. Весной 2021 года вернулась в «Хрустальный» с условием 2 месяца быть на испытательном сроке.

Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой. Сейчас она выступает в парном катании с Георгием Куницей.